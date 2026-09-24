La sosta per gli impegni delle Nazionali è ufficialmente in corso, portando con sé una novità insolita: per la prima volta, infatti, la pausa sarà più lunga del solito, estendendosi per ben due settimane piene con il ritorno in campo del campionato programmato direttamente nel weekend della terza settimana. In questo scenario, il Milan si attesta come la squadra più rappresentata della Serie A in giro per il mondo (al pari del Como) con ben 15 giocatori precettati dalle rispettive selezioni. Proprio per questo motivo, il tecnico rossonero Rúben Amorim ha deciso di concedere qualche giorno di meritato riposo ai calciatori rimasti in Italia: l'appuntamento per la ripresa degli allenamenti a Milanello è fissato per la mattina di martedì 29 settembre.

Milanello a ranghi ridotti: i big che restano a disposizione di Amorim

Si ripresenterà, in quella data, un Diavolo inevitabilmente a ranghi ridotti a causa dei tanti nazionali assenti, ma la marcia di avvicinamento al campionato non si fermerà. Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, a Milanello stavolta resterà anche qualche big assoluto della formazione titolare. Tra i difensori spicca la presenza di: il centrale iberico, classe 2000, non convocato dalla Spagna, sarà totalmente libero mentalmente per dedicarsi soltanto al lavoro con il club e per ricercare la migliore condizione fisica assoluta durante le sessioni d'allenamento personalizzate.

Ma le buone notizie per Amorim non finiscono qui. Al centro sportivo di Carnago ci sarà infatti anche Christian Pulisic, rimasto a Milano e non convocato dal C.T. degli Stati Uniti Mauricio Pochettino, a differenza del compagno di squadra e connazionale Yunus Musah. Un'ottima occasione per preservare le energie del leader offensivo rossonero in vista del tour de force autunnale.

Il programma della sosta: chance per Saelemaekers e amichevole con il Padova

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Nel gruppo di coloro che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico ci sarà anche. Per l'esterno belga, escluso dalle ultime convocazioni dei Diavoli Rossi al contrario di Koni De Winter e Diego Moreira, queste due settimane rappresentano una chance d'oro per mettersi in mostra, assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore e provare a scalare posizioni importanti nelle gerarchie interne della squadra.Il programma di lavoro di questo stop della Serie A prevede anche un test sul campo per non perdere il ritmo partita. Venerdì 2 ottobre, alle ore 11:30, sul rettangolo verde di Milanello e rigorosamente a porte chiuse, il Milan sosterrà un', compagine che milita nel campionato di Serie B. Un collaudo fondamentale per testare i progressi atletici e tattici dei presenti prima del rientro in massa di tutti i nazionali.