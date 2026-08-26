I rossoneri accelerano la preparazione a Milanello in vista del match interno di campionato contro il Venezia, anticipo del venerdì sera a San Siro. Il tecnico del Milan, Rúben Amorim, ha focalizzato la sessione di allenamento delle ore 11:00 di ieri sul potenziamento atletico e sulla tenuta fisica della squadra. L'obiettivo primario del focus tattico è correggere il calo di intensità emerso negli ultimi quindici minuti della sfida contro il Torino, dove la squadra ha mostrato una flessione dopo 75 minuti di ottimo livello.

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Diego Moreira e il ballottaggio Pulisic-Loftus-Cheek

Il gruppo a disposizione dello staff tecnico è quasi al completo, escludendo la situazione diche continua a svolgere un programma di lavoro personalizzato a parte, complici il recente infortunio e. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di, la sessione odierna sarà decisiva per monitorare lo stato di forma di. I due centrocampisti, subentrati con un impatto determinante allo Stadio Olimpico Grande Torino, si candidano a una maglia da titolare dopo aver invertito l'inerzia della passata giornata.I riflettori dei media sono puntati anche sull'integrazione tattica di, l'ultimo innesto del mercato rossonero. Nei piani di Amorim, il giovane talento portoghese viene considerato principalmente come esterno destro di centrocampo in alternativa a Samuel Chukwueze, pur mantenendo la duttilità per agire a sinistra come variante a Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi. Parallelamente, si registra la netta crescita della condizione fisica di: lo statunitense spinge per partire dal primo minuto contro il Venezia, un inserimento che comporterebbe l'esclusione iniziale di Ruben Loftus-Cheek.