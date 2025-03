Allegri e Paratici, prove generali? Aperitivo insieme nei giorni scorsi

Massimiliano Allegri e Fabio Paratici , candidati numero uno a ricoprire il ruolo di allenatore e direttore sportivo nel Milan nel prossimo futuro, hanno lavorato e vinto tanto insieme dal 2014 al 2019 nella Juventus . Questo prima che Paratici, in quell'estate, fu uno dei grandi promotori del licenziamento di Allegri dalla Juve in favore di Maurizio Sarri . Motivo per cui, per vario tempo, i rapporti tra i due sono stati gelati.

Allegri e Paratici, aperitivo torinese

Ora, però, tra i due sembra essere tornato il sereno. Come confermano le diverse visite del tecnico livornese a Londra, quando il suo ex dirigente aveva preso in mano l'area sportiva del Tottenham. Chissà che questo binomio, ora, non torni a funzionare nel Milan. Forse, ha ipotizzato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, le prime prove di una nuova collaborazione sono state fatte nei giorni scorsi a Torino.