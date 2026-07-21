AC Milan, nuovo Style Partner: Boggi Milano prende il posto di Off-White

Il Milan cambia e non solo a livello dirigenziale, di rosa e in panchina. Come scrive Gazzetta.it, il nuovo style partner del club, che dovrebbe accordarsi su un contratto triennale con il club rossonero, è Boggi. Termina quindi il rapporto con Off-White dopo tre anni di collaborazione. Cambia quindi il messaggio del club: il Milan torna al classico.

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Le caratteristiche di Boggi Milano e la tradizione sartoriale

Boggi vende completi eleganti , camicie, pantaloni e accessori da uomo.

, camicie, pantaloni e accessori da uomo. Propone un mix tra capi anche casual.

Dallo streetwear al Made in Italy: il significato della svolta

Boggi Milano è uno storico e rinomato marchio italiano che è specializzato nell'abbigliamento uomo. Fondato nel 1939, cerca di offrire uno stile elegante con la tradizione italiana come perno portante, ma con un occhio anche alle nuove tecnologie.La transizione da Off-White a Boggi Milano è un cambio importante per il Milan. Se la partnership con il brand passato mirava a intercettare la hype culture globale con un occhio allo streetwear, il ritorno al classico con Boggi segna una voglia di puntare di nuovo sull'eleganza italiana. Si vuole, quindi, puntare di nuovo sul "Made in Italy" con il Milan che vuole ripartire dalle sue radici. Fin dai tempi di Silvio Berlusconi, il Milan ha sempre puntato sulla classe anche dal campo a livello di vestiario e comportamenti. Sarà curioso scoprire i nuovi capi con la partnership di Boggi.