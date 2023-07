Quotidiani sportivi, le prime pagine: Samardzic ad un passo dall’Inter

Tuttosport

Tuttosport, prima pagina di domenica 30 luglio 2023

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 4 agosto 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport', in edicola questa mattina, apre con la Juventus e in modo particolare all'esclusione dalle coppe comminata dalla UEFA, che potrebbe essere un vantaggio per pensare solamente al campionato come obiettivo stagionale. Con un Federico Chiesa rinato e con un gruppo meno folto degli altri anni. Spazio anche al mercato del Torino, che punta Alejo Veliz, finito nel mirino del Milan. Il club granata dovrebbe presto incontrare il Rosario Central per provare ad accaparrarsi le prestazioni dell'argentino. La 'Rosea' si sofferma poi sulla Lazio, ponendo l'accento sul rapporto teso tra l'allenatore Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito.