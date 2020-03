PM – Milan-Genoa, confermati i rimborsi ai tifosi: i dettagli

NEWS MILAN – Come abbiamo appreso, arrivano conferme riguardo ai rimborsi dei tagliandi di Milan-Genoa ai tifosi. La gara si sarebbe dovuta giocare domenica 1 marzo alle ore 12:30 a porte chiuse, ma è stata prima sospesa e poi posticipata a domenica 8 marzo: si giocherà sempre a porte chiuse, ma alle ore 15.

Sui rimborsi dei biglietti, ecco le ultimissime novità. Il Milan rimborserà i tifosi che hanno acquistato il biglietto singolo per la partita. Ma non solo, rimborserà anche la ‘quota gara’ di coloro che sono in possesso dell’abbonamento stagionale. Una decisione già ufficializzata lo scorso 28 febbraio, con il club rossonero che in un lungo comunicato ufficiale aveva spiegato nei dettagli le modalità di rimborso.

Intanto sulla questione stadi a porte chiuse, tra cui Milan-Genoa… il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, ha fatto il punto sulle perdite economiche dei club:

