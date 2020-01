Pioli: “Piatek? A inizio stagione non stava bene fisicamente. Ora è in crescita”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole su Krzysztof Piatek, centravanti polacco che non sta attraversando un buon periodo. “Io l’ho trovato poco brillante dal punto di vista fisico e quando non stai bene da quel punto di vista non lo stai nemmeno mentalmente. Adesso credo stia bene, sta facendo delle buone prestazioni. Ma è chiaro che tutti dal centravanti si aspettano i gol e quindi quando non segna viene criticato. Lo vedo bene, è in crescita rispetto a prima”, le parole del tecnico emiliano.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android