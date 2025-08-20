Paganini: “Con Vlahovic e Modric il Milan è il Napoli dello scorso anno”

Il Milan ha già iniziato ufficialmente la sua stagione con la vittoria per 2-0 contro il Bari in Coppa Italia. Intanto, il calciomercato prosegue e il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Gimenez. Nelle ultime settimane, secondo diverse fonti, i principali nomi nella lista della dirigenza rossonera sono quelli di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Dei due ha parlato Paolo Paganini sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'.