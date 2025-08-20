Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan Paganini: “Con Vlahovic e Modric il Milan è il Napoli dello scorso anno”

INTERVISTE

Paganini: “Con Vlahovic e Modric il Milan è il Napoli dello scorso anno”

Dusan Vlahovic Juventus
Paolo Paganini ha parlato del nuovo Milan di Luka Modric sulle frequenze di TMW Radio. Se dovesse comprare anche Dusan Vlahovic ...
Redazione PM

Il Milan ha già iniziato ufficialmente la sua stagione con la vittoria per 2-0 contro il Bari in Coppa Italia. Intanto, il calciomercato prosegue e il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Gimenez. Nelle ultime settimane, secondo diverse fonti, i principali nomi nella lista della dirigenza rossonera sono quelli di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Dei due ha parlato Paolo Paganini sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'.

Milan, Paganini su Hojlund e Vlahovic

—  

Paganini ha risposto, in particolare, a due domande che si legano al tema del calciomercato rossonero. Di seguito, si riportano le sue risposte.

LEGGI ANCHE

Meglio il Napoli o il Milan per Hojlund? “L’arrivo di Hojlund non preclude al Napoli un altro acquisto visto che c’è un problema con la lista degli over 22. Sotto l’aspetto di lista Hojlund non creerebbe problemi per altre entrate, per questo direi meglio il Napoli. Il Milan andrà su Vlahovic”.

LEGGI ANCHE: Milan, è rivoluzione: Boniface al posto di Gimenez. Ma non sarà l’unico | PM News

Chi trae maggiormente vantaggio dall’infortunio di Lukaku nella corsa allo Scudetto? “Per me il Milan, se va a chiudere per Vlahovic, oltre all’arrivo di Modric che nello spogliatoio alza il livello di tutti gli altri. Il Milan è il Napoli dello scorso anno, ha preso un allenatore top che ha solo il campionato. Non dimentichiamo anche le squadre reduci dal Mondiale per Club, le dovremo vedere sul lungo periodo per vedere come gestiranno la stagione perché non si sono mai fermate”.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA