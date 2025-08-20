Paganini: “Con Vlahovic e Modric il Milan è il Napoli dello scorso anno”

Meglio il Napoli o il Milan per Hojlund? “L’arrivo di Hojlund non preclude al Napoli un altro acquisto visto che c’è un problema con la lista degli over 22. Sotto l’aspetto di lista Hojlund non creerebbe problemi per altre entrate, per questo direi meglio il Napoli. Il Milan andrà su Vlahovic”.
Chi trae maggiormente vantaggio dall’infortunio di Lukaku nella corsa allo Scudetto? “Per me il Milan, se va a chiudere per Vlahovic, oltre all’arrivo di Modric che nello spogliatoio alza il livello di tutti gli altri. Il Milan è il Napoli dello scorso anno, ha preso un allenatore top che ha solo il campionato. Non dimentichiamo anche le squadre reduci dal Mondiale per Club, le dovremo vedere sul lungo periodo per vedere come gestiranno la stagione perché non si sono mai fermate”.
