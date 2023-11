Nazionali – Milan, Musah si qualifica: solo panchina per Tomori

Impiego pieno per Yunus Musah a Trinidad e Tobago. Panchina per Tomori in Macedonia del Nord-Inghilterra. Il Milan nelle Nazionali

(fonte:acmilan.com) - A Port of Spain, gli Stati Uniti di Musah hanno strappato una doppia qualificazione: alla prossima Copa America 2024 e alle Semifinali della CONCACAF Nations League (in programma a marzo). La sconfitta nel ritorno dei Quarti del torneo tra le Nazionali della confederazione nord e centroamericana, 1-2 in casa di Trinidad e Tobago con gli USA in dieci dalla fine del primo tempo per l'espulsione dell'ex rossonero Dest, è stata indolore grazie al netto 3-0 dell'andata. Per Yunus ancora impiego pieno come mezzala da parte del tecnico Berhalter e prestazione positiva.