Napoli-Milan, le probabili formazioni di Gattuso e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Chi saranno i 22 che Gattuso e Pioli sceglieranno per la sfida Napoli-Milan? Andiamo a scoprire le probabili formazioni del big-match della 32.a giornata di Serie A, posticipo domenicale, in campo al San Paolo con calcio d’inizio alle ore 21:45.

Secondo i colleghi di Sky Sport, Manolas dovrebbe partire dalla panchina: spazio ai centrali Maksimovic-Koulibaly. A centrocampo Demme davanti la difesa, supportato da Fabian Ruiz e Zielinski. In avanti tridente dei ‘piccoletti’ con Mertens al centro, Callejon e Insigne sugli esterni.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Il Milan risponde con la formazione tipo. Fuori Paquetà, con Calhanoglu che partirà titolare, così come Ante Rebic e Saelemaekers. Nessun dubbio per Ibrahimovic: giocherà dal primo minuto. Gli unici dubbi non sono relativi agli 11 rossoneri in campo, ma dalle posizioni di partenza che ricopriranno: due in particolare, Rebic-Calhanoglu, e Bennacer-Kessie.

LE ULTIME NEWS SU NAPOLI-MILAN >>>