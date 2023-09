Montolivo: “Capisco Bonucci. Gattuso con me fu scorretto e in malafede”

Le parole di Riccardo Montolivo

"Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto (Gattuso n.d.r.) che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare. Non biasimo Bonucci, capisco la sua reazione, ma sarà una battaglia amara senza vincitori". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, c’è un unicum. Sfida in vetta ‘inedita’