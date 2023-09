Derby Inter-Milan, c’è un unicum: sfida in vetta ‘inedita’

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Inter-Milan non si è mai giocato con le due squadre, da sole, sulla vetta più alta del campionato . Un inedito derby d’alta quota, con l’obiettivo comune di salire ancora più su. C’è un precedente in cui hanno coabitato con la Fiorentina: nerazzurri e rossoneri si sfidavano al vertice, nel 61-’62, ma con i viola ugualmente seduti sul trono della A.

Inter-Milan, primato europeo

Sul derby, continua la rosea, si poseranno gli sguardi di tutta Europa: nessuna delle altre grandi città del calcio continentale vanta un derby al comando. E non è tutto: Milano è in testa alla classifica dei gol fatti, considerando Manchester, Madrid e Londra come altre concorrenti. Per media gol totali segnati Inter e Milan arrivano a 5,4 reti a partita, seguono in coppia Real e Atletico a 5,3, poi Arsenal e Tottenham a 4,8; chiudono City e United a 4,1. Inter e Milan bene anche sui gol subiti: nerazzurri e rossoneri hanno incassato, complessivamente, 0,7 gol a gara; Real e Atletico a Madrid 0,8. A Londra Tottenham e Arsenal addirittura 2, a Manchester City e United sono, mediamente, ancora più fragili: 2,3 subiti ogni 90’. San Siro sempre da primato.