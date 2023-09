Derby Inter-Milan, la maglia è ‘d’oro’: ecco le entrate dalle divise

Nelle casse del Milan , si legge, la maglia porterà circa 70 milioni di euro. L'accordo trovato con MSC Crociere, porterà circa 5 milioni a stagione . A questo, si uniscono il main sponsor di maglia Emirates e il partner tecnico Puma , più il retrosponsor WeFox . Il tutto appunto per una cifra totale sui 70 milioni, contro il massimo di 60 dell'Inter . LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, le probabili formazioni. Ecco le scelte di Inzaghi e Pioli

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.