Derby Inter-Milan, tutto esaurito: previsti più di 6 milioni d’incasso

Il giorno è finalmente arrivato: Inter e Milan si sfidano nel derby di Milano, valido per la testa della Serie A. Questa sera ci sarà di nuovo uno stadio San Siro pieno e sold-out . I biglietti sono andati a ruba e, per questo, anche l'incasso del club nerazzurro sarà molto alto. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che fa il punto proprio sui numeri dell'incasso dell' Inter .

Inter-Milan, più di 6 milioni d'incasso

Il tutto esaurito di stasera porterà, si legge, nell’Inter un incasso vicino ai 6,5 milioni di euro: la cifra è lontana dai 12 della semifinale di Champions sempre contro il Milan. Solo una volta in Serie A i nerazzurri hanno incassato di più, era il 6 ottobre 2019 e al Meazza arrivava Cristiano Ronaldo: al botteghino 6,6 milioni. Saranno presenti circa 250 giornalisti e 12 broadcaster, di cui 7 esteri, e la partita sarà trasmessa in circa 200 Paesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Dall’estero, una big ci proverà per un rossonero