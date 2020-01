Milan-Udinese, oggi rifinitura decisiva per Donnarumma

VERSO MILAN-UDINESE – Sarà decisiva oggi la rifinitura per capire se domani alle 12.30 a San Siro scenderà in campo o meno Gigio Donnarumma. Il giovane portiere rossonero si è procurato una contrattura muscolare al termine del match di Cagliari, costringendolo a saltare la gara contro la SPAL di mercoledì sera. Al suo posto si è ben comportato il fratello Antonio – classe 1990 – che contro l’Udinese si troverebbe in ballottaggio con Begovic qualora Gigio non ce la facesse. Ieri, il portiere del ’99 ha disputato parte della seduta di allenamento col resto del gruppo, ma dal Milan filtra precauzione per evitare una ricaduta dal momento che l’infortunio è di natura muscolare.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android