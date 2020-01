Milan-Udinese, Musacchio e Calabria verso il forfait: pronti Conti e Kjaer

VERSO MILAN-UDINESE – In vista della gara di domani contro l’Udinese non dovrebbero recuperare Mateo Musacchio e Davide Calabria. Entrambi hanno riportato dei problemi alla caviglia in seguito al match contro il Cagliari che gli hanno impedito di giocare contro la SPAL. L’argentino ha subito una contusione e anche ieri si è allenato a parte. Il terzino classe 1996 ha invece riportato una distorsione, senza per fortuna l’interessamento dei legamenti. Al loro posto contro i friulani giocheranno Simon Kjaer, molto positivo contro i ferraresi, e Andrea Conti, già in campo nel finale di Cagliari. Recuperato Calhanoglu, mentre per Donnarumma sarà, invece, fondamentale la rifinitura di oggi: le ultime>>>

