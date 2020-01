Milan-Udinese, che entusiasmo! In 60 mila per il tabù San Siro

VERSO MILAN-UDINESE – Continuità. Questa deve essere la parola d’ordine in casa Milan nelle prossime settimane, quando i rossoneri affronteranno in campionato Udinese (domani ore 12.30 a San Siro), Brescia al Rigamonti e Hellas Verona a San Siro, prima del derby contro l’Inter. La squadra di Pioli – due successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia – cerca la terza vittoria di fila, mai accaduto in questa stagione, contro una squadra che è reduce proprio 9 punti nelle ultime 3 gare: l’Udinese.

Per farlo il Milan sarà sostenuto ancora una volta da un grande pubblico che per il match di domani ha risposto presente. Contro i friulani, infatti, saranno circa 60 mila i tifosi presenti, in linea con quelli di Milan-Sampdoria di 2 settimane fa al rientro dalla sosta natalizia. Dopo i 32 mila di mercoledì in Coppa Italia, il pubblico ci tiene a stare al fianco dei propri beniamini, specialmente ora che con l’arrivo di Ibrahimovic le cose sembrano andare per il verso giusto.

Domani sarà fondamentale vincere anche per sfatare il tabù San Siro che colpisce il club di via Aldo Rossi in questa stagione. In campionato sono arrivate appena 2 vittorie (Brescia e SPAL) in un intero girone di andata, per un totale di appena 10 punti. Se si pensa che il Milan ha totalizzato fin qui 15 punti in trasferta – uno in più rispetto all’anno scorso (14) – si capisce bene quanto i rossoneri stiano arrancando proprio dove dovrebbe essere il punto di forza.

Vincere per invertire la rotta e continuare il processo di crescita che il nuovo modulo, il 4-4-2, sta dando nelle ultime gare. Da capire ancora se in porta ci sarà Gigio Donnarumma: per lui la rifinitura di oggi sarà decisiva>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android