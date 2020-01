Milan-Udinese, Castillejo ammonito in panchina: ecco il motivo

MILAN-UDINESE – Samu Castillejo è stato ammonito nel finale di gara di Milan-Udinese, quando era già stato sostituito ed era in panchina. Il motivo è molto semplice ed ha fatto arrabbiare e non poco il tecnico Stefano Pioli nei confronti del direttore di gara Pairetto. Lo spagnolo in seguito alla rete di Ante Rebic all’ultimo secondo è corso verso i compagni per esultare, rientrando in questo modo in campo. Il regolamento lo vieta – anche se tante volte lo vediamo fare senza che ci siano sanzioni – e Castillejo è stato sanzionato con un cartellino giallo. Lo spagnolo non ha comunque smesso di sorridere e nel finale di gara ha ringraziato i suoi compagni con un post su Instagram: continua a leggere>>>

