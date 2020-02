Milan-Torino, Longo si affida a Belotti: a secco da 690 minuti

VERSO MILAN-TORINO – Moreno Longo si affida al suo capitano. Andrea Belotti, attaccante del Torino, non segna, però, da 690 minuti giorno di Roma-Torino 0-2 del 5 gennaio all’Olimpico. Il bomber dei granata non ha mai digiunato per un periodo così lungo in questa stagione e certamente vorrà ritrovare la via del gol il prima possibile, anche in vista dell’Europeo della prossima estate e non perdere posizioni nelle gerarchie di Roberto Mancini. Di contro ci sarà Zlatan Ibrahimovic: giocherà? Ecco cosa ne pensa Pioli a riguardo>>

