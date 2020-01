Milan Top News – Sampdoria nel mirino: domani l’Ibra-day

NEWS MILAN – Capodanno di lavoro per la squadra di Stefano Pioli che continua a lavorare in vista del match di lunedì 6 gennaio a San Siro contro la Sampdoria (ore 15.00). Il Milan si è allenato oggi pomeriggio a Milanello e anche domani sosterrà una sola seduta pomeridiana con ritrovo fissato al centro sportivo di Carnago per pranzo.

Domani, però, gli occhi saranno puntati su Zlatan Ibrahimovic che atterrerà a Malpensa nella tarda mattinata (ore 11.00 circa) e poi sosterrà le visite mediche alla Madonnina per l’idoneità sportiva. Lo svedese, infine, andrà a Milanello dove dovrebbe sostenere la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Pioli. Venerdì mattina la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan.

Ieri, intanto, Maldini ha fatto un discorso alla squadra a cui ha chiesto maggiore impegno e presa di coscienza della maglia che viene indossata. In ottica mercato non mancano le pretendenti per Piatek, mentre Matic ha parlato del proprio futuro.

