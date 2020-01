Calciomercato Milan – Quante pretendenti per Piatek: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco del Milan, è reduce da un’inizio di campionato non propriamente positivo. Il ‘Pistolero‘, che nella passata stagione aveva realizzato ben 32 gol tra Genoa (19), Milan (11) e Nazionale (2), finora ha messo a segno appena 4 reti in 17 presenze, di cui ben 3 (contro Hellas Verona, Torino e Bologna) su calcio di rigore. Piatek non segna su azione da Milan-Lecce 2-2 del 20 ottobre 2019.

Il giocatore sembra l’ombra dello splendido finalizzatore ammirato nel 2018-2019, e, pertanto, con la sessione invernale di calciomercato che riaprirà i battenti domani, si fa sempre più plausibile l’ipotesi di una cessione del ‘Pistolero‘ al miglior offerente. Anche perché, va ricordato contemporaneamente è tornato al Milan l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, idolo della tifoseria, che si candida per giocare titolare fisso con il tecnico Stefano Pioli.

Il Milan potrebbe decidere di cedere Piatek con la formula del prestito, per cercare di valorizzare nuovamente il suo investimento (35 milioni di euro sborsati nel gennaio 2019 per rilevarlo dal club di Enrico Preziosi, n.d.r.), oppure, nel caso in cui si presenti alla porta di Via Aldo Rossi una società disposta a versare nelle casse del Diavolo almeno il medesimo importo, il numero 9 rossonero potrebbe anche essere ceduto a titolo definitivo.

Finora si sono interessate a Piatek tante società, ma nessuna, in realtà, ha ancora affondato il colpo sul polacco. In Italia, Piatek piace al Genoa, che lo rivorrebbe in rossoblu (anche se in queste ore il ‘Grifone’ sta chiudendo per il ritorno di Mattia Destro, altro ex rossonero), alla Fiorentina, alla ricerca di una prima punta di peso, ed alla Roma, che sta per rispedire all’Atlético Madrid il deludente Nikola Kalinić (i tifosi rossoneri ne sanno qualcosa …) e che quindi cerca un attaccante per giocare con ed al posto di Edin Dzeko.

All’estero, poi, gli estimatori di Piatek non mancano. C’è stato qualche ammiccamento in Premier League, lo vorrebbe l’Atlético Madrid nella Liga, ma è dalla Bundesliga tedesca, dove gioca il compagno di Nazionale, Robert Lewandowski, che il polacco sta ricevendo i segnali più intensi: piace al RB Lipsia, che potrebbe cedere Timo Werner al Chelsea, allo Schalke 04, e si registra, nelle ultime ore, anche un sondaggio del Borussia Dortmund, anche se i gialloneri hanno appena rilevato il poderoso Erling Braut Haaland dal RB Salisburgo.

Il Milan è alla finestra ed aspetta offerte concrete per Piatek: nelle prossime gare il polacco si gioca il futuro e la permanenza in rossonero. Intanto, per scoprire quali saranno i nuovi, primi passi ‘milanesi’ per Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android