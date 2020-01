2020, il Milan si scalda per il ritorno di Ibrahimovic: “Happy New Zlatan”

NEWS MILAN – Ufficialmente andato in archivio, da qualche ora, il 2019 ed è entrato il nuovo anno, il 2020. Quello che, nei desideri della dirigenza del Milan, dovrebbe essere quello della risalita della squadra rossonera di Stefano Pioli, attualmente all’11° posto nella classifica di Serie A con appena 21 punti conquistati in 17 giornate.

Per far ciò, il club di Via Aldo Rossi ha riportato a Milano l’attaccante svedese, classe 1981, Zlatan Ibrahimovic, già ammirato in rossonero dal 2010 al 2012: 56 gol in 85 gare, di cui 42 in campionato, e, al suo attivo, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana vinti nel 2011. Tutto l’ambiente Milan sta fremendo per l’imminente, nuovo sbarco di Ibrahimovic in città

Al punto tale che, per augurare sui social a tutti i suoi sostenitori un felice anno nuovo, il Milan ha pubblicato un’eloquente immagine, con la sagoma dello svedese che governa, dall’alto, una Milano in fiamme e la dicitura imponente ‘Happy New Zlatan‘. Che il 2020 sia realmente l’anno del riscatto del Milan, guidato dal condottiero scandinavo?

Per scoprire, intanto, l’agenda milanese di Ibrahimovic nelle giornate di domani, giovedì 2 gennaio, e dopodomani, venerdì 3 gennaio 2020, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android