Tanti auguri di buon 2020! Milan, arrivederci al calciomercato di gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Va in archivio un 2019 piuttosto complicato per il Milan, il quale, dopo aver centrato un quinto posto al termine della passata stagione, sfiorando per un punto la qualificazione in Champions League, si è visto costretto a rinunciare all’Europa League, d’accordo con la UEFA, per sanare la propria posizione precedente (continui deficit in bilancio, n.d.r.) e cercare di rientrare, prossimamente, entro i parametri del Fair Play Finanziario.

Quindi, se n’è andato Gennaro Gattuso, se n’è andato anche Leonardo e, al loro posto, sono arrivati Marco Giampaolo in panchina e Zvonimir Boban dietro la scrivania in Via Aldo Rossi. Giampaolo è durato appena 7 giornate alla guida della Prima Squadra: 4 sconfitte ed esonero, con il conseguente arrivo di Stefano Pioli il quale, per ora, sta faticando tantissimo per rialzare un gruppo lontano 8 punti dalla zona europea nella classifica di Serie A.

L’auspicio per ogni tifoso rossonero? Che il 2020 sia nettamente migliore. Intanto, già si può sognare pensando al calciomercato di gennaio: è tornato, infatti, al Milan l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic che punta a riprendersi il proscenio di ‘San Siro‘. E, dalla sessione invernale di calciomercato, inoltre, possono arrivare un nuovo difensore (si parla con insistenza di Jean-Clair Todibo del Barcellona) e, magari, un altro centrocampista di qualità. Vedremo cosa riuscirà a combinare la dirigenza.

Nel frattempo, però, la redazione di ‘PianetaMilan.it‘ vi augura uno spettacolare inizio 2020 con la parole rilasciate, nella mattinata odierna, dall’agente Mino Raiola, ovviamente su Ibrahimovic, ai microfoni di ‘Repubblica‘: tanti auguri a tutti e continuate a leggere qui!!!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android