Verso Milan-Sampdoria – Ibrahimovic, possibile panchina per lo svedese

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è grande attesa tra i tifosi per il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese arriverà giovedì in Italia per svolgere tutto l’iter relativo alle visite mediche e l’idoneità sportiva, mentre venerdì alle 10 sarà presentato a Casa Milan.

Il primo allenamento a Milanello di Ibrahimovic dovrebbe esserci dunque il 3 gennaio, cioè tre giorni prima della partita tra Milan e Sampdoria, in programma il giorno dell’Epifania. Possibile che l’attaccante vada in panchina con la possibilità di giocare qualche minuto, anche perchè il Milan ha un bisogno immediato di segnare Prima comunque di qualsiasi decisione verranno testate le sue condizioni fisiche, che secondo quanto filtra dovrebbero essere più che discrete. Intanto Pioli ha esaltato il fuoriclasse ex Manchester United, continua a leggere >>>

