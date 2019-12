Calciomercato Milan – Ancora troppa distanza col PSG per Paquetà

CALCIOMERCATO MILAN – Da ormai diverse settimane continua il pressing del Paris Saint-Germain per Paquetà, talento brasiliano del Milan, classe 1995. I parigini hanno come dirigente Leonardo, che ha un ottimo rapporto col giocatore e che lo ha portato, un anno fa esatto, a vestire la maglia del Milan. Il PSG sembra convinto ad affondare il colpo, ma c’è ancora tantissima distanza tra la domanda e l’offerta. I rossoneri, infatti, sembra siano addirittura intenzionati a chiedere 45 milioni per il talento brasiliano, quindi molto più di quanto sembrasse finora. Di certo si potrà trattare, ma il PSG, invece, è ancora lontanissimo e, anzi, pensa anche di inserire qualche contropartita. Per l’offerta parigina… Continua a leggere >>>

