Calciomercato Milan – Paqueta, trattativa avviata con il Psg: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Importanti aggiornamenti in ottica calciomercato per il Milan. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, ci sarebbe una trattativa già molto ben avviata tra i rossoneri e il Psg per il passaggio di Lucas Paqueta in Francia. Una trattativa condotta da Leonardo, grande sponsor del brasiliano, fortemente voluto al Milan lo scorso anno. Non ci sono ancora dettagli sulle cifre dell’operazione, ma il club di via Aldo Rossi non ha intenzione di svenderlo, racimolando almeno la stessa cifra spesa per portarlo a Milano. Ecco le forti dichiarazioni di Zvonimir Boban ai microfoni di DAZN dopo Atalanta-Milan, continua a leggere >>>

