Boban: “Questa partita è una brutta batosta. Non sarà un bel Natale”

ATALANTA-MILAN – Al termine del match di Bergamo tra Atalanta e Milan, il CFO dei rossoneri Zvonimir Boban ha commentato il risultato del match a DAZN.

Sulla partita: “Non ci aspettavamo questa prestazione che oggi non c’è stata. Non è tutto da buttare, ma oggi la partita è stata imbarazzante. Speravamo di proseguire in maniera diversa, bisogna reagire e pensare bene cosa fare”.

Sul mercato e l’innesto di giocatori di personalità: “Oggi parlare è difficile. La squadra non ha reagito e non ha saputo uscire fuori dalle difficoltà e giocare con una testa diversa vedendo l’avversario superiore su tutto. Non è questione del singolo che ti cambia la partita, ma oggi è un discorso della squadra in generale. Sul mercato faremo in base a quello che potremo permetterci di fare. Ultimo match perso di 5 reti nel 1998? Ero in campo, me lo ricordo. Bisogna pensare anche a quello che di buono è stato fatto in 2 mesi e reagire con forza”.

Sulle difficoltà: “Vorrei essere in campo qualche volta (ride ndr). Possiamo fare dirigenti e professori, ma dentro si rimane calciatori. Pensiamo ogni secondo a come migliorare la squadra. La difficoltà più grande è quando vedi certe cose che sarebbero dovute essere abbastanza chiare. Ma la politica societaria è puntare sui giovani e quindi questo è naturale. Perdere fa sempre male, vorremmo essere subito competitivi ma ci vuole tempo e cerchiamo di esserlo il più presto possibile. In sei mesi è impossibile rifare il Milan di Berlusconi. Questa partita è una brutta batosta.. non sarà un bel Natale”. Queste, invece, le dichiarazioni di Pioli>>>

