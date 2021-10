Milan, super Tomori: è tornato in Nazionale dopo due anni

Grazie alle prestazioni con il Milan, il difensore Fikayo Tomori è tornato ad indossare la maglia della Nazionale inglese dei 'Tre Leoni'

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Fikayo Tomori, classe 1997, difensore centrale canadese naturalizzato inglese del Milan. Il giocatore, che il Diavolo ha prima preso in prestito a gennaio 2021 dal Chelsea e, successivamente, riscattato la scorsa estate dai 'Blues' per 29 milioni di euro, si è reso protagonista di ottime prestazioni con la maglia rossonera in questi mesi.

Performance che sono valse a Tomori, oltre che la titolarità indiscussa nel Milan di Stefano Pioli, anche il ritorno nella Nazionale inglese. L'ex Derby County aveva indossato la maglia dei 'Tre Leoni', finora per la prima ed unica volta, il 17 novembre 2019. Accadde in occasione di Kosovo-Inghilterra 0-4, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Tomori, in quella circostanza, entrò all'84'.

Quindi, ora, la nuova chance per il numero 23 del Milan. Tomori, infatti, ha giocato lo scorso 9 ottobre gli ultimi 30' di Andorra-Inghilterra 0-5, gara, questa, valida invece per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il Milan spera che Tomori continui a giocare sempre meglio in rossonero: soltanto così il ragazzo potrà guadagnarsi ulteriori gettoni con la squadra del Commissario Tecnico Gareth Southgate.