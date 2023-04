Milan, il fattore Theo Hernandez: il terzino sempre più decisivo

Con il Milan che si prepara alla sfida cruciale contro il Napoli, approfondiamo l'importanza di uno dei terzini più decisivi: Theo Hernandez

Se il Milan è lì a giocarsi una semifinale di Champions League e porta sulla sua maglia un tricolore simbolo di uno scudetto vinto la passata stagione, il merito non può che essere di alcuni protagonisti divenuti gli idoli della folla rossonera. Stefano Pioli ci ha costruito una squadra, girandoci attorno e poi ponendoli nella mattonella giusta, affinché tutto il loro talento potesse esplodere e far sì che ad arrivare fossero anche i risultati sul campo. Stiamo, ovviamente, parlando di Leao, Tonali, Tomori, Bennacer, Giroud ma anche, e soprattutto, di Theo Hernandez.

Il terzino francese arrivò grazie alla corte di una leggenda di quel ruolo come Paolo Maldini. Il suo curriculum già denotava squadre del calibro del Real Madrid, ma alcune pecche caratteriale sembravano frenarlo. Al Milan ha trovato la sua collocazione migliore, brillando per la sua forza e in quelle discese che hanno fatto impazzire tante difese avversarie. Il binomio, poi, con Leao ha completato una delle corsie più forti e importanti d'Europa.

L'importanza di Theo — Il suo modo di interpretare il ruolo è un rinnovo al vecchio terzino che riesce a presentarsi a tu per tu con il portiere. Anche sui goal, infatti, Theo non ha nulla da invidiare ai suoi colleghi di reparto: sono ben 23 le reti messe a segno, così come 28 gli assist forniti ai compagni di squadra in 157 presenze con il Milan. Ma non solo, poiché nelle 25 presenze stagionali, il classe 97' ha subito 51 falli solo in Serie A senza contare i molti i giocatori avversari ammoniti che hanno provato a fermare le sue discese.

Sul piano tattico, allo stesso tempo, Theo Hernandez risulta essere una di quelle pedine imprescindibili per Stefano Pioli. Il francese si ritrova spesso nelle zone centrali del campo, nucleo focale delle manovre, togliendo le particolari attenzioni su Rafael Leao e permettendogli di trovare spiragli altrimenti difficili da aprire. Anche nel match di campionato e quello di Champions League contro il Napoli abbiamo potuto assistere ad una delle sue percussioni in grado di tagliare in due il centrocampo azzurro. A Bologna, nel pareggio per 1-1, Ballo-Touré ha provato ad emulare il francese senza, però, giungere agli stessi risultati.

Insomma, Theo Hernandez fa parte dei 5 terzini più forti al mondo, in questo momento, ed ora più che mai il suo ruolo potrebbe diventare fondamentale affinché il Milan possa aspirare a centrare una semifinale di Champions League e centrare la qualificazione alla massima competizione europea attraverso una serrata bagarre in Serie A.