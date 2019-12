Milan sui social – Le foto dell’allenamento di ieri a Milanello

ULTIME MILAN – Vacanze finite. Si ricomincia. Con un 2020 davanti da rendere l’anno giusto per riuscire finalmente a raggiungere traguardi importanti o, quanto meno, a mettere le basi giuste, anche con l’aiuto del gigante Zlatan Ibrahimovic. In attesa dell’arrivo dello svedese, ieri la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello, dopo una settimana di pausa per Natale, trascorsa in vacanza. Il Milan ha pubblicato su Instagram alcune foto della seduta d’allenamento, la penultima dell’anno. Grande entuasiasmo e voglia di rifarsi dopo il pesante 5-0 subito contro l’Atalanta. Ecco le foto, pubblicate con la seguente didascalia: “Si torna ad allenarti dopo le vacanze di Natale”. Ecco quando sarà la presentazione di Ibra… Continua a leggere >>>

