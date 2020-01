Milan sui social – Gli auguri di presto rientro a Paris

ULTIME MILAN – Rottura del crociato in allenamento. Una vera e propria sciagura per Dominik Paris. Lo sciatore azzurro si è infortunato durante una sessione di superG a Kirchberg, a poca distanza da Kitzbuehel: è scivolato in curva e si è rotto i legamenti del crociato anteriore destro. Nei prossimi giorni deciderà come intervenire. Paris deve dire addio alla stagione e ai sogni di Coppa. Lo sciatore è un grandissimo tifoso del Milan e il club rossonero non ha fatto mancare la propria vicinanza. Sul proprio profilo Twitter, ha scritto un messaggio di auguri di presto rientro. Eccolo: “Auguri sinceri al nostro Dominik, cuore rossonero. Torna presto più forte che mai Domme!”

