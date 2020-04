Milan, sono 12 i giocatori che dovranno rientrare in Italia

NEWS MILAN – La ripresa degli allenamenti è prevista per maggio, dunque il Milan ha notificato il rientro in Italia a tutti i calciatori all’estero entro giovedì 23 aprile. Perché così presto? Perché dovranno mettersi in isolamento per le prossime due settimane prima dell’inizio vero e proprio degli allenamenti, per sicurezza che non abbiano contratto il virus nei luoghi in cui si trovano adesso o durante il viaggio di ritorno.

A differenza di quanto riportava l’ANSA, che parlava di soli 6 giocatori rossoneri fuori dall’Italia, i colleghi di Sky Sport riferiscono che i rossoneri all’estero sono il doppio, ovvero 12. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Rafael Leao, Asmir Begovic, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà, vanno aggiunti anche Samuel Castillejo, Rade Krunic, Ante Rebic, Franck Kessie, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Intanto in serata l’agente di Andrea Conti ha parlato del futuro del terzino >>>