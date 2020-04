Giuffredi (ag. Conti): “Situazione anomala. Futuro? Ecco cosa posso dirvi”

CALCIOMERCATO MILAN – Le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, circa il futuro del proprio assistito. In questo periodo è molto complicato parlare di calciomercato, soprattutto per chi è nell’ambiente. La ripresa degli allenamenti è vicina, e il Milan ha già notificato il rientro dei rossoneri al momento all’estero.

L’agente di Conti, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato così del suo assistito e di possibili contatti con altre squadre: “Telefonate per Conti? In questi giorni del mercato non ne parliamo proprio, la situazione è un po’ anomala. Conti ha due anni di contratto al Milan, quest’anno ha iniziato a far vedere a sprazzi quello che era il Conti dell’Atalanta. L’anno prossimo ci aspettiamo che torni al 100%”.

E speriamo di rivedere il vero Conti. Ma Giuffredi non ha ovviamente escluso scenari diversi in estate: “Poi vedremo da qui all’estate quello che succederà”. Il Milan pensa al futuro, e tra gli obiettivi c’è anche qualche rinforzo per il ruolo di terzino destro, ma non prioritario. Ecco le ultimissime indiscrezioni >>>