Milan, richiamati giocatori dall’estero per quarantena: i dettagli

NEWS MILAN – Il Milan si prepara alla ripresa degli allenamenti e dunque di Serie A e Coppa Italia. Obbligatorio dunque il rientro dei calciatori andati via dall’Italia per ritornare con le loro famiglie. Il rientro a Milano è previsto per la metà della prossima settimana, dunque tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile.

I rossoneri al momento all’estero ai quali è stato notificato il rientro sono: Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Rafael Leao, Asmir Begovic, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà. Per loro – riportano i colleghi dell’ANSA – sarà prevista una “quarantena” di due settimane nella propria abitazione a Milano, per poi rientrare a Milanello entro i primi di maggio quando riprenderanno gli allenamenti. Intanto in via Aldo Rossi si pensa anche a programmare la prossima stagione: i dettagli >>>