Milan, senza pubblico cala il fatturato: ecco a quanto ammonta la perdita

NEWS MILAN – Domani, sabato 11 aprile, è la vigilia di Pasqua e secondo il calendario di Serie A si sarebbe dovuta disputare a San Siro la gara tra Milan e Juventus. Un match che da anni si gioca tra due squadre molto distanti in classifica, ma che sempre richiama moltissimi tifosi allo stadio. E anche in questa occasione c’è da scommettere che lo stadio sarebbe stato stracolmo in ogni ordine di posto (75mila posti).

Alla luce del fatto che anche se si tornasse a giocare questa gara verrebbe disputata a porte chiuse, il Milan vede sfumare in questo modo un potenziale incasso ai botteghini di almeno 5-6 milioni di euro. Un danno sul bilancio delle casse rossonere destinato solamente che ad aumentare, perché con ogni probabilità tutte e 6 le sfide in programma a San Siro da qui al termine della stagione si giocheranno senza tifosi. La perdita – secondo la stima fatta da Tuttosport – si aggirerà intorno ai 15-20 milioni.

Il calcolo è fatto in base al fatto che Juventus, Roma e Atalanta sarebbero state gare di prima fascia e, dunque, avrebbero richiamato molto pubblico allo stadio. I match contro Parma, Bologna e Cagliari c’è la quasi totale certezza che avrebbero registrato almeno 50 mila tifosi, vista la media stagionale dei rossoneri. Inoltre, coi sardi sarebbe stata la gara finale della stagione e con ogni probabilità avrebbe portato ancora più spettatori.

Senza contare che il club di via Aldo Rossi ha già rimborsato i biglietti di Milan-Genoa (ci sarebbero stati 55 mila tifosi). Inoltre, al calcolo bisogna tenere i conti i rimborsi dei mini abbonamenti e degli abbonamenti stagionali che il club dovrà fare in caso di ripresa a porte chiuse. Insomma, un danno che colpisce ogni società, certo, ma forse il Milan più delle altre, visto l’affetto che il popolo rossonero ha sempre mostrato nei confronti della squadra. Intanto, Galliani lancia l’idea per terminare i campionati>>>

