Milan, Rangnick confermerà Moncada e Almstadt

MILAN NEWS – Come riporta questa mattina la Gazzetta, Ralf Rangnick avrebbe già fatto sapere di voler confermare Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt. Attualmente il francese ricopre il ruolo di responsabile dell’area scouting, mentre il dirigente tedesco – braccio destro di Gazidis – si occupa più dell’aspetto finanziario del club. Entrambi, secondo la proprietà, hanno lavorato bene e Rangnick avrebbe intenzione di confermarli per la prossima stagione, magari con un ruolo ancora più decisivo e importante. Come collaboratori italiani la rosea fa due nomi: ecco chi sono>>>

