Milan Primavera, il punto sulla stagione: primo posto e quarti di Coppa Italia

MILAN PRIMAVERA – Arrivati alla pausa natalizia, facciamo il punto della stagione fin qui della squadra Primavera allenata da Federico Giunti. I giovani rossoneri sono primi in campionato con 32 punti e ben 6 di vantaggio sull'Hellas Verona secondo, frutto di 10 vittorie – di cui le ultime 8 consecutive – e due pareggi contro Spezia e Cittadella. I ragazzi guidati da capitan Brescianini stanno ben figurando anche in Coppa Italia dove hanno raggiunti i quarti di finale, dopo aver eliminato al secondo turno lo Spezia e agli ottavi il Torino ai calci di rigore. Una stagione fin qui davvero spettacolare per il Milan Primavera.

