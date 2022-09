Milan, Pioli al Nereo Rocco: “Orgoglioso del premio. Chelsea alla portata”

Premiato alla 43^ edizione del Torneo Nereo Rocco , l'allenatore del Milan , Stefano Pioli , ha rilasciato ai media presenti molteplici dichiarazioni sul proprio presente e futuro in rossonero, ma non solo. Il tecnico ha anche sottolineato il suo legame con la città di Firenze.

"Innanzitutto sono molto orgoglioso di poter ricevere questo premio. Il Paron Rocco è sempre presente a Milanello. Contro il Napoli abbiamo fatto una prestazione di alto livello ma se non siamo riusciti a vincere vuol dire che possiamo e dobbiamo fare meglio. In campionato ci sono molte squadre forti che lotteranno fino al termine per lo Scudetto e noi vogliamo essere in questo gruppo. Certo bisognerà gestire bene le energie visto che sarà un torneo anomalo per via dei Mondiali. Nei prossimi due mesi vogliamo vincere più partite possibili".