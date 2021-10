Milan, Pioli: “Le parole di Leonardo su Kessie e Theo? Non commento”

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha dribblato la domanda sulle parole di Leonardo su Franck Kessie e Theo Hernandez

Stefano Pioli, alla vigilia di Roma-Milan, ha dribblato la domanda sulle parole di Leonardo su Franck Kessie e Theo Hernandez. Il direttore sportivo del Psg ha smentito l'interesse per Franck Kessie e Theo Hernandez. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza stampa: "Non ho intenzione di commentare le parole di Leonardo. Mi interessa vedere i giocatori disponibili ed è così. Siamo abituati a isolarci su ciò che possiamo determinare. Napoli e Milan stanno facendo un percorso incredibile. Noi cerchiamo di segnare un gol in più, poi se non li prendiamo sarà più facile". Clicca qui per leggere la conferenza integrale di mister Pioli