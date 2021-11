Milan, Pioli ha in testa la formazione del derby. Mercato, colpo da Madrid

E' il giorno dopo Milan-Porto. C'è rammarico per il pareggio per 1 a 1: la qualificazione è appesa a un filo, ma si può ancora sperare. Adesso la squadra di Pioli deve mettere la testa sul derby, in programma domenica a San Siro: il tecnico ha già in mente la formazione da schierare contro i nerazzurri. Intanto Maldini e Massara cercano sempre di rafforzare la squadra: c'è un grande giocatore nel mirino.