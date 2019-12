Milan, Pioli: “Giocatore preferito? Tutti quelli che alleno”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a San Siro in occasione della festa di Natale del settore giovanile del club rossonero: “Giocatore preferito? La risposta è facile: Donnarumma, Calabria e Romagnoli (sorride, ndr) – come riportato da MilanNews.it -. Tutti i miei giocatori sono i miei preferiti. Come reagire agli errori? Giocare significa sbagliare. Ci alleniamo per testare nella partita con lucidità”. Qui, invece, le dichiarazioni rilasciate da capitan Romagnoli>>>

