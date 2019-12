Romagnoli: “Io capitano? Mancava una figura in quel ruolo: non potevo rifiutare”

ULTIME NEWS MILAN – Alessio Romagnoli, capitano del Milan di Stefano Pioli, ha parlato a San Siro in occasione della festa di Natale del settore giovanile del club rossonero. “E’ stato un percorso lungo e complesso – riporta MilanNews.it -. L’anno scorso era il quarto anno al Milan. Mancava una figura che potesse ricoprire questo ruolo e non potevo che accettare”.

Sul suo approdo al Milan: “Per me è stato emozionante. È stata una bella sfida. Devo ringraziare Berlusconi, Galliani e Mihajlovic che mi hanno voluto fortemente nonostante i 20 anni. È una delle squadre più titolate e tutti i giocatori vorrebbero indossare una maglia così gloriosa”.

Sull’esordio in Serie A: “E stato un bellissimo giorno, spero che la mia carriera duri il più a lungo possibile”.

Sul pareggio col Sassuolo: “Noi speravamo in un risultato diverso, speravamo di vincere, dobbiamo migliorare come stiamo facendo poi si vedrà a fine anno”.

Su Atalanta-Milan: “Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta”.

Sulla squadra: “Noi conosciamo il nostro valore, i risultati danno quell’aiuto a noi stessi, siamo un gruppo giovane ma molto forte. Dispiace che l’inizio non sia stato dei migliori ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile”.

