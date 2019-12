Milan, parla Sabatini: “Ibrahimovic? Attualmente meglio di Piatek”

NEWS MILAN – Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, è stato intervistato dai microfoni di “Radio Sportiva”. Sabatini ha parlato di Milan e di Zlatan Ibrahimovic, andando a toccare diversi temi, partendo dalla società: “Milan? Per aumentare il valore della società, qualunque presidente punta a vincere. Quindi il problema non è che il fondo Elliott non punta a vincere, ma che nell’ultimo decennio sono stati spesi male tanti soldi”.

“Essere delusi e sfiduciati è comprensibile, ma il problema non sono solo le proprietà ma anche gli uomini che hanno gestito certe scelte. I tifosi più sciocchi del Milan hanno esultato quando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno ceduto la società, adesso lo rimpiangono. Attualmente infatti in rossonero non c’è nessuno con il loro potere decisionale”, ha proseguito Sabatini.

Su Ibrahimovic, queste le parole di Sabatini: “È il catalogo del centravanti, del numero 9. E’ evidente che ad oggi, nonostante i 15 anni di differenza, Ibrahimovic sia più bravo di Krzysztof Piatek. Ibrahimovic ci mette la personalità ed il nome, andrà misurato per quello che riuscirà a dare al Milan sia dentro che fuori dal campo”. Intanto Bernard Arnault fa sul serio: vuole il Milan. Per le ultime sulla trattativa legata al club, continua a leggere >>>

