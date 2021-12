Milan, Palmeri: “Maignan esaltato troppo dai tifosi. Con il Sassuolo…”

Tancredi Palmeri spegne gli entusiasmi dei tifosi del Milan su Mike Maignan. Ok le due parate contro il Genoa, ma con il Sassuolo...

Il giornalista Tancredi Palmeri spegne gli entusiasmi dei tifosi del Milan su Mike Maignan. Ok le due parate contro il Genoa, ma con il Sassuolo... Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Ieri ha fatto due grandi parate. Ma domenica contro il Sassuolo non esce sull'angolo dell'autogol e non è stato perfetto su Berardi. È stato un incidente di percorso, ma lo sottolineo perché ogni volta i tifosi del Milan lo esaltano per ogni singola parata. È come se si sentono mollati dalla fidanzata (Donnarumma, ndr) e vogliono auto convincersi di stare meglio".