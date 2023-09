Milan e Off-White, Imaginary Dinner a San Siro organizzata con Vogue

L’evento è stato anticipato dal lancio delle nuove divise AC Milan x Off-White per i giocatori della prima squadra maschile e femminile dei rossoneri. Indossata in occasione della cena proprio dai giocatori e dalle giocatrici rossonere.

Per il secondo anno consecutivo, gli obiettivi della partnership tra AC Milan e Off-White sono espressi esplicitamente attraverso un’etichetta rossa sul polso della manica sinistra di tutte le giacche. Ogni tag combina il claim “I Support” introdotto dal fondatore del brand Virgil Abloh nel 2020 con un messaggio scelto da chi indossa il capo. I temi spaziano da Diversità, Parità di Diritti, Libertà di Parola, Istruzione per Tutti, Tutte le Forme di Amore e Giustizia Sociale. Indossando le divise personalizzate, i giocatori e le giocatrici di AC Milan dimostreranno anche fisicamente il loro appoggio a favore dei temi da loro prescelti e della campagna “I Support”.

Le tag rappresentano anche l'impegno da parte di Off-White™ nel continuare a supportare la campagna. E a promuovere altri progetti di beneficenza al fianco di Fondazione Milan, l'organizzazione non governativa di AC Milan. Una visione che si allinea perfettamente con i valori di AC Milan, enunciati nel manifesto RespAct del Club per l'eguaglianza sociale, la parità e l'inclusività, a conferma della mission dei Rossoneri. Condividere i valori positivi dello sport e combattere qualsiasi forma di pregiudizio e discriminazione.

