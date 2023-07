Milan, ecco Loftus-Cheek: il focus di ‘acmilan.com’ | NEWS

La stazza prorompente gli dà un vantaggio evidente nella fase di interdizione, non impedendogli di essere dinamico palla al piede. Loftus-Cheek è garanzia di muscoli, corsa, grinta e recuperi. In più sa essere veloce di gambe e di pensiero, abile nelle progressioni e negli inserimenti. Al di là del periodo di ambientamento, non avrà problemi a immergersi nello scacchiere rossonero: in carriera ha ricoperto molte posizioni, perfino in attacco e in difesa. Il raggio d'azione preferito rimane la mediana, di base nei 2 del 4-2-3-1 marchio di fabbrica di Pioli. Non dovrà sorprendere, però, se a volte verrà impiegato diversamente. Interessante e da scoprire, per ora da accogliere: ben arrivato Ruben!