Milan, Leao: “Razzismo? Noi giocatori dobbiamo fare qualcosa in più”

La battaglia di Leao al razzismo: "Noi giocatore dobbiamo essere i primi a provare di fare qualcosa e il Milan in queste situazioni qua prova sempre a fare qualcosa. È stato difficile per Mike e per tutti e noi. Bisogna insistere e fare sempre qualcosa di più. Il razzismo non finirà mai ma noi dobbiamo provare a fare sempre qualcosa in più".