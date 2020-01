Milan, la cura Pioli funziona: superata la media punti di Giampaolo

NEWS MILAN – Facendo un bilancio dei primi 100 giorni di Stefano Pioli sulla panchina del Milan si può notare come la media punti sia superiore rispetto a Giampaolo. Con il tecnico abruzzese, infatti, i rossoneri viaggiavano a quota 1,28 punti a partita, mentre ora è stata leggermente alzata a 1,33. In particolare il club di via Aldo Rossi sembra essere una squadra formato trasferta in questa stagione, visti i 15 punti totalizzati fino ad ora lontano da San Siro sui 25 totali. Insomma, fuori casa il Milan va meglio anche dello scorso campionato, mentre in casa dimostra di non essere ancora guarito. Intanto, prevista per oggi la partenza di Rodríguez destinazione Istanbul>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android