Milan, Jungdal: “Maldini e Pioli? Ecco cosa mi dicono per migliorare”

Andreas Jungdal, giovane portiere del Milan, ha parlato dei consigli di Paolo Maldini e Stefano Pioli per migliorare. Queste le dichiarazioni ai microfoni del portale danese 'Bold': "Maldini e Pioli mi hanno detto che devo dare sempre il 100%. È la mentalità con cui devo lavorare. Non appena raggiungi questi livelli, è necessario che tu dia il 100% in ogni momento, ma non sempre è facile...".