Milan, il profilo di Under metterebbe d’accordo area tecnica e proprietà

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport il profilo di Cengiz Under metterebbe d’accordo sia l’area tecnica del Milan che la proprietà rossonera, dal momento che il turco giallorosso ha solamente 22 anni ed è un talento ancora grezzo che potrebbe diventare un giorno un giocatore di livello importante. Sarebbe, dunque, il romanista il profilo individuato dal club di via Aldo Rossi per sostituire il partente Suso e rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli. Intanto, per domenica c’è già entusiasmo: superati i 50 mila tifosi>>>

